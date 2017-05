OH-Oldenburg i.H.-Ostlandstraße / Unfall - Radfahrer gesucht

Lübeck (ots) - Am gestrigen Sonntag (07.05.) kam es in

Oldenburg/H. zu einem Unfall. Ein Radfahrer mit einem Damenrad wurde

durch den Aufprall mit einem Pkw vermutlich verletzt - fuhr aber

weiter. Die Polizei sucht den Radfahrer und Zeugen.



Gegen 19.45 Uhr fuhr in der Ostlandstraße eine 25-jährige

Ostholsteinerin mit ihrem grauen Hyundai von einem Grundstück und

übersah offenbar einen Radfahrer. Dieser "rollte" über die

Motorhaube und kam zunächst auf der Fahrbahn zum Liegen. Die junge

Frau wollte sich um den Radler kümmern. Der Mann setzte sich aber

sofort wieder auf das Rad und fuhr weiter.



Er wird wie folgt beschrieben: Ca. 40 Jahre alt und 180 cm groß.

Er trug kurze Haare, eine grüne Bundeswehrjacke und eine dunkle Hose.

Das benutzte Damenrad hatte Aufkleber am Mittelrahmen.



Die Polizei in Oldenburg ermittelt zu diesem Sachverhalt und sucht

den Radfahrer sowie Zeugen des Vorfalles. Hinweise bitte unter

04361-10550.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Stefan Muhtz

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LPA/lpa_node.html



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

