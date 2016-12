OH_Oldenburg / Holstein / Raubüberfall auf Taxifahrer - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots) - Am Abend des 24.12. wurde ein Kieler Taxifahrer in

Oldenburg am Bahnhof von zwei männlichen Fahrgästen ausgeraubt, die

er am Kieler Hauptbahnhof aufgenommen hatte.



Der Überfall auf den Taxifahrer fand am Heiligabend gegen 18.40

Uhr statt. Während des Vorfalls im Bereich des Oldenburger Bahnhofs

hielten sich den Ermittlungen der Kriminalpolizei zufolge noch einige

andere Menschen in diesem Bereich auf, zum Beispiel ein anderer

Taxifahrer, aber auch ein Mann mit einem Geländewagen.



Nachdem der Taxifahrer den beiden Männern das geforderte Geld

ausgehändigt hatte, fasste er seiner Schilderung zufolge den

Entschluss, die Täter zu verfolgen und dabei laut rufend auf sich und

den vorausgegangenen Überfall aufmerksam zu machen. Dabei soll es

dann auf dem Weg neben dem nahegelegenen Aldi-Parkplatz in Richtung

der Shell-Tankstelle dazu gekommen sein, dass einer der flüchtigen

Täter drei Schüsse mit einer Schusswaffe abgegeben hat. Auch diese

Aktion müsste von verschiedenen Zeugen wahrgenommen worden sein.



Die beiden männlichen Täter werden von dem Taxifahrer als zirka 25

Jahre alt beschrieben. Einer der beiden war dünn und zirka 180

Zentimeter groß, hatte Pickel im Gesicht und kurze blonde Haare. Der

zweite Mann war zirka 175 Zentimeter groß, trug eine graue Jacke mit

Kapuze und eine Mütze. Beide Männer waren mit blauen Jeans bekleidet.



Hinweise, die der Kriminalpolizeistelle Oldenburg bei der

Aufklärung dieses Raubüberfalls behilflich sein können, werden

erbeten unter 04361 - 10 550.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Dierk Dürbrook

Telefon: 0451-131 2004 / 2015

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LPA/lpa_node.html



Original-Content von: Polizeidirektion L?beck, übermittelt durch news aktuell

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen