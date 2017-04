OH-Neustadt in Holstein / Einkaufstasche in Neustadt geraubt- Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots) - Am Dienstagmorgen (18.04.2017) wurde einer Frau auf

einem Parkplatz in Neustadt in Holstein eine Einkaufstasche geraubt.

Die Täter flüchteten. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen.



Gegen 08.30 Uhr stellte eine 48-jährige Frau ihren PKW auf dem

Parkplatz "Klosterhof" nahe der Neustädter Innenstadt ab, um

anschließend Bargeld bei einer Bank einzuzahlen. Beim Verlassen

ihres Fahrzeugs wurde der Neustädterin jedoch plötzlich die

Einkaufstasche von der Schulter gerissen. Die Geschädigte konnte noch

erkennen, wie zwei Männer mit ihrer Tasche samt Inhalt in Richtung

des Binnenwassers flüchteten. Vermutlich bogen sie dann rechts ab in

Richtung Schulwald und entkamen unerkannt.



In dieser Sache sucht die Polizei nun dringend Zeugen, die Angaben

zu dem Vorfall am Parkplatz Klosterhof und insbesondere zu den beiden

flüchtigen Personen machen können.



Gesucht werden zwei circa 170cm große Männer im Alter von etwa 20

bis 30 Jahren. Deren Aussehen wird als nordafrikanisch/arabisch

beschrieben. Ein Tatverdächtiger hatte kurze schwarze Haare. Er hatte

dunkle Augen mit auffälligen Schatten. Bekleidet war der Mann mit

einer schwarzen Daunenjacke, einer blauen Jeans und dunklen

Turnschuhen. Auf dem Kopf trug er ein dunkles Basecap, unter dem

Locken zu erkennen waren.



Die zweite Person trug ebenfalls kurze Haare und einen

Drei-Tage-Bart. Bekleidet war der Mann mit einem schwarzen

"Adidas-Trainingsanzug", dunklen Turnschuhen und einem dunklen

"Adidas"-Basecap.



Die Beamten der Neustädter Kriminalpolizei haben die Ermittlungen

wegen des Verdachts des Raubes aufgenommen. Sachdienliche Hinweise

werden unter der Telefonnummer 04561-6150 entgegen genommen.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit

Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -

Telefon: 0451 / 131- 2004/ -2015( mit AB)

Fax: 0451 / 131 ? 2019

E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LPA/lpa_node.html



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

