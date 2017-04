OH-Neustadt in Holstein Eigentümer gesucht - Koffer und CD's auf Klinikgelände aufgefunden

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Bereits am 17.04.2017 wurden auf einem Klinikgelände in Neustadt

in Holstein acht Koffer mit diversen CD's aufgefunden. Die Koffer

wurden zur Eigentumssicherung sichergestellt - der rechtmäßige

Besitzer konnte jedoch noch nicht ermittelt werden.



Gesucht wird nun der Inhaber der Fundsachen. Sachdienliche

Hinweise nimmt das Polizeirevier Neustadt unter der Telefonnummer

04561/ 6150 entgegen.









