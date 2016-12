OH_Neustadt i. H. / Festnahme zweier Jugendlicher nach Kellereinbruch in Neustadt führte zur Aufklärung eines Geschäftseinbruchs in Neustadt

Lübeck (ots) - Am Abend des 12. Dezember 2016 wurden zwei

Tatverdächtige in Neustadt auf frischer Tat bei einem Kellereinbruch

betroffen und bis zum Eintreffen der Polizei von einem Zeugen

festgehalten. Durch die polizeiliche Ermittlungsarbeit konnten noch

weitere Einbrüche aufgeklärt werden.



Die beiden 16-jährigen Täter wurden von dem Zeugen bereits bei dem

Versuch beobachtet, in den Keller einzudringen. Als sie in den Keller

des Mehrfamilienhauses im Ostring gelangt waren und von ihnen nur

noch Taschenlampenlicht zu sehen war, rief der 24-jährige die Polizei

und stellte die Täter am Tatort zur Rede.



Die kurze Zeit später eingetroffenen Polizeibeamten nahmen die

beiden Tatverdächtigen zur Klärung des Sachverhaltes mit auf die

Wache. Bei den polizeilichen Vernehmungen ergaben sich bald

Anhaltspunkte für Zusammenhänge mit anderen Einbruchsdelikten, die in

Neustadt verübt worden waren.



Durch die Ermittlungen der Kriminalpolizei Neustadt konnte den

beiden 16-jährigen aus Neustadt ein Einbruch in ein Neustädter

Geschäft nachgewiesen werden, der Ende November 2016 verübt worden

war. Fast das gesamte Stehlgut im Wert von 4500,- EUR konnte

sichergestellt werden.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Dierk Dürbrook

Telefon: 0451-131 2004 / 2015

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LPA/lpa_node.html



Original-Content von: Polizeidirektion L?beck, übermittelt durch news aktuell

