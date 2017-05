OH-Eutin-Quisdorfer Straße / Unfallflucht und Gefährdung - Polizei bittet um Mithilfe

Lübeck (ots) - Am gestrigen Dienstag (02.05.) kam es in der

Eutiner Quisdorfer Straße zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Der

Verursacher, ein Fahrer eines BMW, fuhr einfach weiter. Bei einem

Seat Ibiza wurde der Reifen beschädigt, ein Radfahrer wurde

möglicherweise gefährdet.



Gegen 09.30 Uhr fuhr eine 20-jährige mit ihrem Seat Ibiza auf der

Landesstraße 176, der Quisdorfer Straße, nach Eutin. Im Ortseingang

ist der Straßenverlauf zunächst eine langgezogene Rechts- und

anschließend eine langgezogene Linkskurve. In der Linkskurve kam der

jungen Frau aus Malente ein Radfahrer entgegen. Dahinter fuhr ein

schwarzfarbener BMW und überholte den Radfahrer im

Kurvenscheitelpunkt und nutzte dabei die Straßenmitte. Die

Seat-Fahrerin musste nach rechts ausweichen, um einen

Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Dabei kam sie mit dem Vorderrad

gegen den Bordstein. Dabei platzte der Reifen und die Felge wurde

erheblich beschädigt. Aus Sicht der jungen Fahrerin müsste der

Radfahrer auch erheblich durch das Fahrverhalten des BMW-Fahrers

gefährdet worden sein.



Beide, BMW- und Fahrradfahrer, fuhren allerdings weiter.



Die Ermittler der Polizei in Eutin suchen nun den Fahrer eines

schwarzen BMW, vermutlich 2er Serie, möglicherweise mit Hamburger

Kennzeichen. Auch der Radfahrer könnte ein wichtiger Zeuge sein und

weitere Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben. Anrufe bitte bei

der Polizei in Eutin unter der Rufnummer 04521-8010.









