OH_Eutin / Parkendes Fahrzeug angefahren und geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots) - Am Samstagvormittag (04.02.2017) wurde auf dem

Kundenparkplatz des EDEKA Marktes in der Freischützstraße ein

parkendes Auto angefahren. Der Verursacher entfernte sich, ohne eine

Nachricht zu hinterlassen.



Der 74-jährige Halter einer silbernen Mercedes B-Klasse stellte

sein Fahrzeug gegen 09.45 Uhr auf dem Kundenparkplatz des

Verbrauchermarktes zum Parken ab. Als er um 10.20 Uhr zu seinem Auto

zurückkam, fielen ihm sofort die frische Schramme und die rötlichen

Spuren hinten links am Stoßfänger auf.



Die Ermittlungen in diesem Fall von Verkehrsunfallflucht werden

beim Polizeirevier Eutin geführt. Zeugen der Straftat, aber auch der

Verursacher, werden gebeten, sich unter 04521 - 8010 zu melden.









