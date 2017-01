OH_Eutin / Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Lübeck (ots) - Am frühen Donnerstagabend (12.01.2017) wurde in

Eutin eine Fußgängerin beim Überqueren der Weidestraße angefahren.



Den Ermittlungen der Polizei zufolge befuhr ein 67-jähriger Mann

aus Eutin mit seinem Pkw Skoda die Weidestraße in Richtung

Meinsdorfer Weg. In Höhe der Straße Galgenberg beabsichtigte eine

45-jährige Frau aus Eutin die Weidestraße im Bereich der beampelten

Fußgängerfurt zu überqueren.



Um 17.30 Uhr wurde die Fußgängerin beim Überqueren der Fahrbahn

von dem Pkw erfasst. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik

gebracht und stationär aufgenommen. Der Fahrer des Skoda blieb

unverletzt, bei dem Pkw kam es zu verschiedenen Beschädigungen im

Frontbereich (Stoßstange, Motorhaube, Windschutzscheibe).



Die Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall werden bei dem

Polizeirevier Eutin geführt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten,

ihre Beobachtungen unter 04521 - 8010 mitzuteilen.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Dierk Dürbrook

Telefon: 0451-131 2004 / 2015

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LPA/lpa_node.html



Original-Content von: Polizeidirektion L?beck, übermittelt durch news aktuell

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen