OH_Burg auf Fehmarn / Auf Fehmarn entwendetes Fahrzeug in Hamburg zum Verkauf angeboten

Lübeck (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (28.01. auf

29.01.2017) wurde in Burg auf Fehmarn von einem Hotel-Parkplatz ein

VW Touareg entwendet - und bereits am Sonntagnachmittag in Hamburg

zum Verkauf angeboten.



Am späten Samstagabend wurde gegen 22.00 Uhr ein schwarzer VW

Touareg auf dem rückwärtigen Parkplatz eines Hotel-Restaurants zum

Parken abgestellt. Gegen 11.00 Uhr wurde am Sonntagmorgen bemerkt,

dass das Fahrzeug von dort entwendet worden war. Der Besitzer des

SUV, ein 49-jähriger Mann aus Ostholstein, erstattete Sonntagmittag

bei der Polizeistation Fehmarn Anzeige.



Am Sonntagnachmittag erschien gegen 17.35 Uhr ein Mann auf der

Polizeiwache am Hauptbahnhof in Hamburg und teilte den Beamten mit,

dass ihm soeben ein offenbar hochwertiges Fahrzeug zum Kauf angeboten

worden sei. Das Fahrzeug stand unweit entfernt in einer Kehre und

konnte dort begutachtet werden.



Es handelte sich um den in Burg auf Fehmarn entwendeten VW

Touareg. An dem Fahrzeug befanden sich statt der ostholsteinischen

Kennzeichen mittlerweile als gestohlen gemeldete Kennzeichen aus dem

Kreis Schleswig-Flensburg.



Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass die an dem Touareg

angebrachten Kennzeichen von einem in Kiel zum Parken abgestellten

Opel Astra entwendet wurden. Des Weiteren wurde an dem SUV ein

beschädigter Frontscheinwerfer festgestellt, der zum Zeitpunkt des

Abstellens auf Fehmarn noch intakt gewesen sein soll.



Der "Verkäufer" des Touareg in Hamburg wurde von dem Zeugen als

zirka 1,70 m groß und blond beschrieben. Er war mittleren Alters,

besaß ein gepflegtes Erscheinungsbild, trug einen dunklen Blouson und

eine blaue Jeans - und er hatte ein ausgeprägtes Hämatom am linken

Auge.



Die Ermittlungen zum vorliegenden Sachverhalt werden bei der

Kriminalpolizei in Oldenburg geführt. Etwaige Hinweise zur

beschriebenen Person, zur Herkunft des Hämatoms oder zum Diebstahl

des Fahrzeuges werden unter 04361 - 10550 erbeten.









