OH_Altenkrempe / Betrunken hinter dem Lenkrad - was für eine Bescherung...

Lübeck (ots) - Am 24. Dezember um 11.40 Uhr wurde der Polizei in

Neustadt / Holstein gegenüber telefonisch der Verdacht geäußert, dass

der Fahrer eines schwarzen Dacia betrunken hinter dem Lenkrad sitzen

würde.



Einer im Bereich Altenkrempe auf Streifenfahrt befindlichen

Funkwagenbesatzung, der diese Mitteilung unverzüglich weitergeleitet

wurde, kam das beschriebene Fahrzeug kurze Zeit später mit

geschätzten 30 - 40 km/h auf der Milchstraße in Richtung Altenkrempe

entgegen. Die Polizeibeamten wendeten und setzten dem Dacia nach -

hinter dessen Lenkrad der Fahrer des Funkstreifenwagen einen ihm

bekannten Mann erkannt hatte, der bereits im April dieses Jahres

seinen Führerschein nach einer Trunkenheitsfahrt abgeben musste.



Sämtliche Signale vonseiten der Polizei, den Dacia zum Anhalten zu

bewegen, wurden von dem polizeilich bekannten Fahrer missachtet. Der

Fahrer setzte seine Fahrt unbeirrt so lange fort, bis er an seiner

Wohnanschrift zum Stehen gekommen war. Bis dahin wurden Blaulicht,

Martinshorn, ein durchgeführtes Überholmanöver sowie

Handzeichensignale der Polizei und der Schriftzug "Stop Polizei" über

die Signalleiste des Funkwagens von dem 51-jährigen Ostholsteiner

nicht zur Kenntnis genommen bzw. ignoriert.



An der (polizeilich bekannten) Wohnanschrift angekommen, wurde dem

Fahrer des Dacia der Tatvorwurf des Fahrens ohne Fahrerlaubnis

gemacht. Des Weiteren wurde um 12.05 Uhr ein Atemalkoholtest

durchgeführt. Dieser ergab einen vorläufigen Wert von 2,53 Promille.

Bei dem 51-jährigen wurde daher an Wache des Polizeirevieres Neustadt

eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Vonseiten der Polizeistation

Schönwalde wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen

Trunkenheit im Verkehr und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis

eingeleitet.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Dierk Dürbrook

Telefon: 0451-131 2004 / 2015

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LPA/lpa_node.html



Original-Content von: Polizeidirektion L?beck, übermittelt durch news aktuell

