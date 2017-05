Norderstedt - Zeugenaufruf nach Trickdiebstahl

Bad Segeberg (ots) - In Norderstedt ist gestern zur Mittagszeit

eine 86-Jährige in ihrer Wohnung von zwei angeblichen Handwerkern

bestohlen worden.



Bereits an der Haustür des Mehrfamilienhauses traf die ältere Dame

auf die Unbekannten in Arbeitskleidung, die vorgaben, eine undichte

Rohrleitung im Haus überprüfen zu müssen. Kurze Zeit später

klingelten die Männer an der Wohnungstür der Norderstedterin und

baten unter dem Vorwand, nun die Rohrleitungen in der Küche und im

Badezimmer der Wohnung kontrollieren zu müssen, um Einlass.



Während sich einer der Täter in Küche und Bad aufhielt und die

86-Jährige damit ablenkte, entwendete der andere Schmuck im

Gesamtwert von etwa 5.000 Euro aus dem Schlafzimmer. Unmittelbar

nachdem die angeblichen Handwerker die Wohnung verließen, stellte die

Bewohnerin den Diebstahl ihrer Wertsachen fest und informierte

unverzüglich die Polizei.



Trotz sofortiger und umfangreicher Fahndungmaßnahmen konnten die

Täter jedoch entkommen.



Beschrieben werden die Unbekannten wie folgt:



- westeuropäisches Erscheinungsbild

- kräftige Gestalt

- ca. 40 Jahre alt

- kurze, schwarze Haare

- trugen schwarze Arbeitskleidung

- sprachen fließend hochdeutsch.



Lediglich die Körpergröße unterschied die Täter. Einer wird als

ca. 1,75 m - 1,80 m groß, der andere als ca. 1,60 m - 1,65 m groß

beschrieben.



Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen

und fragt, wer zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr verdächtige Personen

im Bereich Glojenbarg gesehen hat, auf die die Beschreibung passen

könnte. Hinweise zu den Gesuchten und weiteren Taten oder Versuchen

werden unter 040-528060 entgegengenommen.



Die Polizei rät in diesem Zusammenhang erneut zu besonderer

Vorsicht. Lassen Sie keine unbekannten Personen in die Wohnung.

Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher, indem Sie sie laut

ansprechen und um Hilfe rufen. Informieren Sie die Polizei zeitnah

über den Notruf 110, sofern Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt.



Weitere Informationen zum Thema Trickdiebstahl sind unter dem Link

http://www.polizei-beratung.de/simple/themen-tipps/diebstahl-einbruch

/trickdiebstahl-in-wohnungen/ zu finden.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Seyma Stephan

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: seyma.stephan@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

