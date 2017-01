Norderstedt, Harksheide, Fritz-Reuter-Straße / Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Bad Segeberg (ots) - Am Dienstagabend, den 24.01.17, kam es in

Norderstedt zu einem Einbruch in ein Mittelreihenhaus in der

Fritz-Reuter-Straße. Einer der Einbrecher traf dabei gegen 19.00 Uhr

auf die Eigentümerin, die sich im Obergeschoss aufgehalten hatte. Der

Täter flüchtete sofort, als er bemerkte, dass jemand im Haus war.

Hierbei warnte er zumindest einen weiteren Täter in deutscher

Sprache. Eine Fahndung der Polizei verlief erfolglos. Der eine Täter

war männlich, trug eine schwarze Mütze mit rot-weißer Applikation im

Stirnbereich und hatte auffällig buschige, schwarze Augenbrauen. Er

sprach fließend deutsch. Die Einbrecher entwendeten eine Geldbörse

und eine Arbeitstasche. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet unter 040-528060 um Hinweise.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 0

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

