Norderstedt, Buchenweg / Polizei erbittet Zeugenhinweise nach Körperverletzung durch Radfahrer

Bad Segeberg (ots) - Heute kam es in Norderstedt zu einer

Körperverletzung auf dem Radweg zwischen Buchenweg und Rathausallee

an der U-Bahnlinie. Um kurz vor 13.00 Uhr soll der Fahrer eines

E-Bikes einen 14-jährigen Radfahrer so an der Bekleidung in Höhe des

Halses gezogen haben, dass dieser nur noch schwer atmen konnte.

Ursächlich soll eine Beschwerde des Jugendlichen über die Fahrweise

gewesen sein. Der E-Bike-Fahrer soll etwa 80 Jahre alt und zirka 185

cm groß sein. Er hat graue Haare und trug komplett schwarze Kleidung.

Begleitet wurde er durch einen etwa 70-jährigen Mann mit Glatze. Die

Polizei Norderstedt-Mitte bittet darum, dass Zeugen oder der gesuchte

Mann sich unter 040-5353620 melden.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 0

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

