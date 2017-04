Norderstedt / Aktenzeichen XY...ungelöst zeigt Raubüberfall aus Norderstedt

Bad Segeberg (ots) - In der ZDF-Sendung "Aktenzeichen

XY...ungelöst" wird am Mittwoch den 26.04.17, ab 20.15 Uhr, der

Raubüberfall auf einen Norderstedter aufgegriffen. Der damals

65-Jährige war am 11.04.16 in seinem Haus überfallen worden (siehe

hierzu http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3300548 und

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3308944). Der Leiter

der Kriminalpolizeistelle Norderstedt, Erster Kriminalhauptkommissar

Volker Willert, wird in der Live-Sendung zu Gast sein und zusammen

mit Moderator Rudi Cerne den Fall vorstellen. Umfangreiche

Ermittlungen erbrachten bislang keine Hinweise auf die Täter. Von der

Ausstrahlung des Beitrages erhoffen sich die Ermittler neue Hinweise,

die zur Aufklärung der Tat beitragen können. Ermittler der

zuständigen Kriminalpolizei stehen am Sendetag unter Telefon

040-528060 bereit, um eingehenden Hinweisen sofort nachgehen zu

können. Die Staatsanwaltschaft Kiel hat 3000 Euro für Hinweise, die

zur Überführung der Täter führen, ausgelobt.









