NMS - Bundespolizei durchsucht Wohnungen

Neumünster (ots) - Heute Morgen durchsuchten Beamte der

Bundespolizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kiel insgesamt 11

Wohnungen. Durchsuchungsgrund war in allen Fällen das Auffinden von

Beweismitteln hinsichtlich geführter Ermittlungen im Bereich der

Schleusungskriminalität.



Die über 200 Einsatzkräfte aus verschiedenen Bereichen der

Bundespolizei durchsuchten bei diesem Einsatz mehrere Wohnungen in

Neumünster sowie in Kaltenkirchen.



Bei den Durchsuchungen wurde umfangreiches Beweismaterial

sichergestellt.



Weitere Informationen können zum jetzigen Zeitpunkt aus

ermittlungstaktischen bzw. einsatztaktischen Gründen nicht mitgeteilt

werden.









