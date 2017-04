Neumünster Transporter brannte

Neumünster (ots) - 170418-1-pdnms Transporter brannte



Neumünster. Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro entstand beim

Brand eines Mercedes Vito. Das Fahrzeug einer Baufirma war am

Fahrbahnrand in der Christianstraße Höhe Nr. 52 abgestellt. Anwohner

bemerkten das Feuer heute (18.04.17) kurz nach 3 Uhr und informierten

die Feuerwehr. Der Vito wurde stark beschädigt. Die Polizei geht

davon aus, dass das Feuer gelegt wurde. Sachdienliche Hinweise bitte

unter der Rufnummer 9450 an die Kripo.



Sönke Hinrichs









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen