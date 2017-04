Neumünster Radfahrer stürzte

Neumünster (ots) - 170416-3-pdnms Radfahrer stürzte



Neumünster. Der Genuss alkoholischer Getränke und das Fahren von

Fahrzeugen aller Art vertragen sich nicht. Das musste ein 41-jähriger

Neumünsteraner am späten Samstagabend (15.04.17, 22.15 Uhr) leidvoll

erfahren. Er war mit seinem Fahrrad in der Segeberger Straße

unterwegs und kurz vor dem Ortsausgang gestürzt. Ein Rettungswagen

brachte den Leichtverletzten zur ambulanten Behandlung ins

Krankenhaus. Ein Alcotest ergab einen Wert von mehr als 2,3 Promille.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Jetzt hat er nicht nur mit den

unmittelbaren Folgen des Sturzes zu tun, sondern muss sich auch noch

wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Da er seinen Weg nach der

ärztlichen Behandlung nicht allein fortsetzen konnte, wurde der Mann

zum eigenen Schutz in Polizeigewahrsam genommen.



Sönke Hinrichs









