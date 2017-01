Neumünster Radfahrer gesucht

Neumünster (ots) - 170124-1-pdnms Radfahrer gesucht



Neumünster. Der Aufmerksamkeit des Autofahrers (38) ist es wohl zu

verdanken, dass am Montagmittag (23.01.17, 12.20 Uhr) im Hansaring

Höhe Nummer 146 der Radfahrer nicht verletzt wurde. Der Fahrer des VW

Sharan befuhr den Hansaring in Richtung Forstweg. Auf dem rechten

Radweg und in dieselbe Richtung fuhr ein etwa zwölfjähriger Radler.

Dieser verließ in Höhe der Bushaltestelle plötzlich den Radweg, um

die Straßenseite zu wechseln. Der Fahrer des VW wich aus und

verhinderte so den Sturz und mögliche Verletzungen des jungen

Radfahrers. Trotz Ansprache entfernte sich der Schüler, der sich

vermutlich auf dem Heimweg von der Schule befand. An dem Auto

(Beifahrerseite) entstanden jedoch erhebliche Lackkratzer. Die Eltern

des Jungen werden gebeten, sich mit dem Unfalldienst der Polizei

unter der Rufnummer 9450 in Verbindung zu setzen.



Sönke Hinrichs









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neum?nster, übermittelt durch news aktuell

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen