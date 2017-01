Neumünster Fahrräder kontrolliert

Neumünster (ots) - 170112-3- pdnms Fahrräder kontrolliert



Neumünster. Beamte des 2. Polizeireviers kontrollierten am 10. und

am 11.01.17 wieder Fahrräder im Rahmen ihrer Aktion "Sicherer

Schulweg". Etwa 350 Radfahrer passierten zwischen 7 Uhr und 8 Uhr die

Kontrollstellen. In 25 Fällen wurden gebührenpflichtige Verwarnungen

fällig. 26 Eltern erhalten in Kürze schriftlich Nachricht wegen

festgestellter Mängel. Hauptsächlich handelte es sich dabei um

defekte oder nicht vorhandene Beleuchtung. Ein Beamter fasste das

Kontrollergebnis zusammen: Die Beanstandungsquote scheint geringer

als in den Vorjahren. Die Kontrollen werden fortgesetzt.



Sönke Hinrichs









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neum?nster, übermittelt durch news aktuell

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen