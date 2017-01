Neumünster - Einsatzgeschehen in Neumünster

Neumünster (ots) - 170101-1-pdnms Einsatzgeschehen in Neumünster



Neumünster. Beide Polizeireviere Neumünsters meldeten unisono

einen vergleichsweise ruhigen Jahreswechsel. Spektakuläre Einsätze

waren nicht dabei. Die Regionalleitstelle in Kiel zählte im

Erfassungszeitraum (31.12.16, 18 Uhr - 01.01.17, 6 Uhr) 62 Einsätze

(44 im Vorjahr). Polizeibeamte wurden nicht verletzt. Erwartungsgemäß

spielte der Alkoholkonsum wieder eine maßgebliche Rolle. Vier

Betrunkene wurden vorübergehend in die (neuen) Gewahrsamszellen beim

1. Polizeirevier gebracht. In 15 Fällen wurden die Beamten zu

Streitigkeiten gerufen und nahmen mindestens zwei Anzeigen wegen

Körperverletzung auf. Um kurz nach 3 Uhr wurden die Beamten wegen

einer Detonation an die Ecke Werderstraße / Wilhelmstraße gerufen.

Dort war ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Teile flogen mehrere

Meter weit. Ein Zeuge sah mehrere Personen mit Zigarettenschachteln

Richtung Roonstraße flüchten. Bereits am Silvestermorgen wurde ein

gesprengter Zigarettenautomat in der Wasbeker Straße 32 gemeldet.

Tatzeit ist die Nacht auf den 31.12. Die Polizei bittet um Hinweise

unter der Rufnummer 9450. Um 20.10 Uhr wurden Jugendliche beobachtet,

die nach einem Einbruch in ein Zweifamilienhaus in der Segeberger

Straße 98 flüchteten. Auch hier bittet die Polizei um sachdienliche

Hinweise. In der Apenrader Straße sorgte um 20.45 Uhr eine verirrte

Silvesterrakete für einen Feuerwehreinsatz, als dort Rauchentwicklung

aus einem Dachstuhl beobachtet wurde. Kurz nach Mitternacht wurde

eine Person in der Lornsenstraße durch einen Böller leicht verletzt.

Er lehnte die Hinzuziehung des Rettungsdienstes ab. Und um 01.40 Uhr

und um 01.55 Uhr brannten am Gerhard-Hauptmann-Platz und im

Pastor-Keding-Weg (Papier-) Container.



Sönke Hinrichs









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neum?nster, übermittelt durch news aktuell

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen