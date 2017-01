Mielberg/Kropp- Raubüberfall auf Schrotthändler

Mielberg/Kropp (ots) - Am Freitagmorgen um 8.30 Uhr betraten zwei

maskierte Männer die Büroräume eines Schrotthandels am Mielberg/Kropp

und forderten die Herausgabe von Geld. Sie bedrohten die Angestellte

mit einem angespitzten Zaunpfahl, so dass diese den Räubern eine

silberfarbene Metallgeldkassette mit Bargeld aushändigte. Zeugen

beobachteten einen Pkw Ford, der in unmittelbarer Nähe zum Tatort, an

der B 77, abgestellt war. Die Täter flüchteten mit diesem in

unbekannte Richtung. Am Fahrzeug sollen Kennzeichen der Hansestadt

Stralsund ( HST) angebracht gewesen sein.



Die Täter waren dunkel gekleidet. Einer trug eine graue, der

andere eine schwarze Skimaske.



Hinweise nimmt die Kripo Schleswig dankend unter der Rufnummer

04621-840 entgegen.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

