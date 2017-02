Mehrere Pkw aufgebrochen

Ratzeburg (ots) - Ahrensburg



In der Zeit vom 02.02.17 / 15.00 Uhr, bis zum 03.02.17 / 08.00 Uhr

ist es im Stadtgebiet Ahrensburg zu insgesamt sieben Pkw-Aufbrüchen

gekommen. Bei den Tatorten handelte es sich um die Straßen Spechtweg,

Pionierweg, Am Kratt, Jägerstraße und Reiterstraße. Betroffen waren

die Automarken Mercedes-Benz und BMW. Bei allen Fahrzeugen wurden

Seitenscheiben eingeschlagen und Airbags, Lenkräder oder eingebaute

Navigationsgeräte entwendet. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf

ca. 14.000,- Euro.



Zeugen gesucht. Wer kann Angaben zu den Pkw-Aufbrüchen machen? Wem

sind in den o. g. Straßen oder der Umgebung verdächtige Personen oder

Fahrzeuge aufgefallen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in

Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102 / 809-0.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

Holger Meier

- Stabsstelle / Presse -

Telefon: 04541/809-2010



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

