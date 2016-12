Marne: Mehrere Briefkästen gesprengt

Marne (ots) - In der Nacht zum Heiligabend haben Unbekannte in

Marne mehrere Briefkästen mit Feuerwerkskörpern gesprengt. Der

Schaden dürfte sich insgesamt auf etwa tausend Euro belaufen, die

Polizei sucht nun nach Zeugen.



Um 04.38 Uhr flog in der Königstraße der Postkasten einer

Anwaltskanzlei in die Luft. Unbekannte hatten einen Böller gezündet

und durch den Briefschlitz in den im Gebäudeinneren liegenden

Behälter geworfen. Durch die Wucht der Explosion riss der Gussrahmen

des Kastens aus der Wand und schleuderte auf den Gehweg der

Königstraße. Der entstandene Schaden dürfte bei etwa 500 Euro liegen.

Im Zuge der Anzeigenaufnahme entdeckten die Beamten zwei weitere

Briefkästen, die Sachbeschädigungen zum Opfer gefallen waren - ein

weiterer in der Königstraße, ein dritter in der Schillerstraße. Auch

hier war das Einwerfen eines gezündeten Feuerwerkskörpers ursächlich

für die anschließende Explosion.



Hinweise zu den Tätern gibt es bisher keine. Zeugen sollten sich

daher auf der Polizeistation in Marne unter der Telefonnummer 04851 /

95070 melden.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

