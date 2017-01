Lunden: Zeugen für Briefkastenzerstörungen gesucht

Lunden (ots) - In der Silvesternacht, vermutlich zwischen 02.00

und 03.30 Uhr, wurden in Lunden, an den Häusern Breslauer Straße 7

und 9, die Briefkästen offensichtlich durch Böller komplett zerstört.

Die Polizei in Lunden bittet Zeugen, sich unter 04882-1410 zu melden.



