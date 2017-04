LKA-SH: Störung behoben - Polizei in Kiel wieder telefonisch erreichbar

Kiel (ots) - Auf Grund des Ausfalls einer technischen Komponente

waren Kieler Polizeidienststellen in den Vormittagsstunden

telefonisch nicht erreichbar. Die Störung konnte behoben werden, so

dass die Dienststellen nunmehr wieder direkt angerufen werden können.

Ein Zusammenhang mit der laufenden Anti-Terror-Übung im Kieler

Stadtgebiet besteht nicht.









Rückfragen bitte an:



Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

Jana Maring

Telefon: 0431/160-4050

E-Mail: Presse.Kiel.LKA@Polizei.LandSH.de



