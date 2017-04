LKA-SH: Polizeidienststellen in Kiel derzeit telefonisch nicht erreichbar

Kiel (ots) - Auf Grund einer technischen Störung sind derzeit die

Polizeidienststellen in Kiel telefonisch nicht erreichbar.



In dringenden Fällen bitte die Einsatzleitstelle der Polizei über

die 110 anrufen.



Gegenwärtig ist nicht bekannt wann eine Erreichbarkeit wieder

hergestellt sein wird. Eine entsprechende Meldung folgt.









Rückfragen bitte an:



Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

Jana Maring

Telefon: 0171.1939820

E-Mail: Presse.Kiel.LKA@polizei.landsh.de



Original-Content von: Landeskriminalamt Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell

