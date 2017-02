LKA-SH: Illegaler Waffenkauf im Darknet: 29-jähriger Lübecker flog auf

Kiel (ots) - Wie schnell man aus der scheinbar digitalen

Anonymität in den Fokus polizeilicher Ermittlungen geraten kann, hat

ein 29-jähriger Lübecker bei dem Versuch erfahren, eine scharfe

Schusswaffe inklusive Munition über das Darknet zu beschaffen.

Bereits im Dezember 2016 hatten Kriminalbeamte der Waffendienststelle

des Bundeskriminalamtes die Ermittlungen gegen den Mann aufgenommen.

Da dieser aus Lübeck stammt, übernahm das Landeskriminalamt

Schleswig-Holstein (LKA) das Verfahren.



Der Lübecker hatte sich zunächst auf einer Verkaufsplattform im

Darknet für scharfe Schusswaffen interessiert und sich schließlich

mit konkreten Kaufabsichten zu einem Übergabetreffen auf einem

Parkplatz an der A1 begeben. Dort erfolgte am 06.Februar 2017 die

Festnahme des Mannes, der vom Polizeieinsatz sichtlich überrascht

war.



Bei der Durchsuchung der Wohnung stellten die Beamten nicht nur

den PC sicher, über den der Beschuldigte Zugang zum Darknet hatte,

sondern auch eine Softair-Schusswaffe sowie zwei verbotene

Butterfly-Messer. Zudem wurde auch eine kleine Cannabis-Plantage mit

60 Pflanzen vorgefunden: jeweils 30 Stecklinge und 30 in Blüte

stehende Pflanzen, die stetig nachgezüchtet wurden. Den Beschuldigten

erwartet jetzt nicht nur eine Anklage wegen des Verstoßes gegen das

Waffengesetz, sondern auch wegen des Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz.









