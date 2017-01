Leck - Unfall zwischen Rettungswagen und LKW

Leck (NF) (ots) - Nach einem Unfall zwischen einem Rettungswagen

und einem LKW heute Vormittag in Leck musste die Hauptstraße über

einen längeren Zeitraum gesperrt werden. Gegen 09.25 Uhr wollte ein

LKW-Fahrer nach derzeitigen Erkenntnissen nach rechts in die

Marktstraße einbiegen und musste vermutlich aufgrund von Fußgängern

verkehrsbedingt halten. Die Fahrerin eines Rettungswagens übersah

dies und stieß gegen den LKW. Die 35-jährige Fahrerin kam mit

leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Bei diesem Krankentransport

sollte eine Patientin nach Dagebüll zur dortigen Fähre gebracht

werden. Weder sie noch der bei ihr befindliche Sanitäter wurden durch

den Unfall verletzt. Die Bergung der Fahrzeuge nahm einige Zeit in

Anspruch, da die Bremsanlage des LKW blockiert war. Gegen 11.20 Uhr

wurde die Fahrbahn wieder freigegeben.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Franziska Jurga

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen