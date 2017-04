Leck: Tatverdächtiger nach Sexualdelikt in U-Haft

Leck (ots) - Die Kriminalpolizei Niebüll konnte nach dem

Sexualdelikt von vergangenem Sonntag zügig einen Tatverdächtigen

ermitteln. Es handelt sich um einen 27 Jahre alten Flüchtling aus

Eritrea, der zurzeit im Raum Leck untergebracht ist.



Dem Mann wird vorgeworfen, eine 17-jährige Jugendliche, die sich

auf dem Rückweg von einer Discothek befand, in der Nordbergstraße zu

Boden gerissen und sie dort unsittlich berührt zu haben. Er wurde am

Dienstag vorläufig festgenommen.



Ermittlungen im Umfeld der Discothek führten auf die Spur des

Tatverdächtigen und seines Begleiters. Dieser wurde nach den

polizeilichen Vernehmungen wieder entlassen. Er war bei der Tat nicht

dabei, beide Männer hatten sich vorher bereits getrennt.



Gegen den Beschuldigten wird wegen versuchter Vergewaltigung

ermittelt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg wurde er am

Mittwoch dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht vorgeführt. Dieser

ordnete die Untersuchungshaft an.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen