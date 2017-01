Leck - Mehrere PKW-Aufbrüche - Polizei sucht Zeugen!

Leck (ots) - Leck - Seit Samstag wurden bei der Polizeistation

Leck sechs Fälle von Einbrüchen in PKW angezeigt.



Eine dieser Taten ereignete sich in der Nacht von Freitag auf

Samstag, zwei weitere Taten in der Nacht von Samstag auf Sonntag.

Die betroffenen Fahrzeuge parkten hinter der der VR Bank in der

Bergstraße bzw. auf einem Parkplatz in der Heinrichstraße, Ecke

Kirchhofstraße.



Drei weitere Taten ereigneten sich am Samstag- bzw. Montagabend

auf dem Parkplatz des Erlebnisbades und auf dem Parkplatz vor der

Nordfrieslandhalle.



Der oder die Täter drangen in die geparkten Fahrzeuge ein, indem

sie die Seitenscheibe einschlugen und entwendeten dort abgelegte

Sachen, wie Umhängetaschen, Navigationsgeräte oder Geldbörsen.



Die Polizeistation Leck ermittelt und bittet Zeugen, die zur

beschriebenen Zeit an den Tatorten Beobachtungen gemacht haben und

andere Hinweisgeber, mit der Polizeistation Leck unter der Rufnummer

04662/891260 Kontakt aufzunehmen.



Ein paar Tipps zu diesem Anlass: Schließen Sie Ihren PKW immer ab

und lassen Sie die Fenster nicht offen stehen, auch dann nicht, wenn

Sie nur kurz Ihr Fahrzeug verlassen. Wertsachen, Schlüssel und

Schriftstücke (aus denen die Anschrift des Halters hervorgeht),

sollten niemals in Fahrzeugen aufbewahrt werden.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen