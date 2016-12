Leck - Fahren ohne Führerschein - Früh übt sich, wer ein Meister werden will!

Leck (ots) - Leck - Beamte der Polizeistation Leck wurden gestern

zu einem Unfall der besonderen Art entsandt: Ein vierjähriger Junge

hatte seiner Mutter in der Wohnung den Autoschlüssel stibitzt und

sich dann mit dem Kleinwagen der Familie auf den Weg gemacht... Zum

Glück kam er nicht weit. Nach 50 m fuhr er in ein anderes Fahrzeug

und die Fahrt wurde dadurch beendet. Verletzt wurde niemand und

nachdem der erste Schock überwunden war, konnte auch wieder gelacht

werden. Wie der kleine Junge an das Gaspedal kam, bleibt allerdings

ein Rätsel.....









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

