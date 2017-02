Lägerdorf: PKW fährt gegen Mauer

Lägerdorf (ots) - Am Sonntagnachmittag ist ein mit drei Personen

besetzter PKW in Lägerdorf gegen eine Steinmauer gefahren. Die drei

Insassen blieben bei dem Unfall unverletzt, am PKW entstand

erheblicher Sachschaden.



Um 14:57 Uhr befuhr eine 19-Jährige in Begleitung einer

17-Jährigen und einer 46-Jährigen die Breitenburger Straße in

Richtung Rethwisch. Aus gesundheitlicher Ursache verlor die

Fahrzeugführerin die Kontrolle über ihr Auto, kam nach links von der

Fahrbahn ab und prallte gegen eine Ziegelsteinmauer. Alle drei Frauen

erlitten durch den Aufprall keine Verletzungen. Die Autofahrerin

wurde dennoch zur medizinischen Versorgung mit dem Rettungswagen ins

Krankhaus gefahren. An dem Hyundai entstand erheblicher

Sachschaden, Schadenshöhe etwa 2.000 Euro.



