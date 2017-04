Ladendieb schlug um sich

Ratzeburg (ots) - Reinbek



Am 20.04.2017, gegen 12.00 Uhr, entwendete ein 32-jähriger

Reinbeker in einem Lebensmittelmarkt in der Bergstraße in Reinbek

vier Flaschen Alkohol (3x Vodka, 1x Whiskey) im Gesamtwert von ca.

50,- Euro. Er nahm die Flaschen aus dem Regal und steckte sie in

seinen Rucksack. Hierbei wurde er von zwei Mitarbeiterinnen des

Marktes beobachtet. Als der Mann unter dem Vorwand eines Telefonates

durch den Kassenbereich schritt, ohne zu bezahlen, wurde er von einer

30-jährigen Mitarbeiterin auf den Diebstahl angesprochen und

aufgefordert stehen zu bleiben. Als dieser die Aufforderung

ignorierte, versuchte die 30-jährigen den Mann festhalten. Daraufhin

schlug der Mann wild aber ungezielt um sich. In dem folgenden

Handgemenge konnte die Frau dem Ladendieb ein Bein stellen, so dass

beide zu Boden fielen. Ein 59-jähriger Mitarbeiter des Marktes kam

seiner Kollegin zu Hilfe und konnte den 32-jährigen zunächst am Boden

fixieren. Danach beruhigte sich der Mann schnell wieder und war

gänzlich kooperativ, so dass die Marktmitarbeiter die Polizei rufen

konnten. Die Beamten stellten die Personalien des Ladendiebes fest.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann wegen Diebstahls in

Hamburg per Haftbefehl gesucht wurde. Daraufhin wurde er

festgenommen. Die 30-jährige Frau wurde durch die ungezielten Schläge

an Oberarm und Oberschenkel getroffen und erlitt eine Schürfwunde

durch die Rangelei. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht

erforderlich.









