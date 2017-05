Kremperheide: Mit mehr als zwei Promille am Steuer

Kremperheide (ots) - Dank des Hinweises eines Zeugen ist es der

Polizei am Donnerstagmittag gelungen, die Trunkenheitsfahrt eines

Mannes in Kremperheide aufzudecken. Der Beschuldigte musste sich

darauf einer Blutprobenentnahme unterziehen.



Um 13.20 Uhr erhielt die Polizei einen Hinweis darauf, dass ein

Mann in betrunkenem Zustand in Kremperheide in der Dorfstraße mit

einem Auto unterwegs sein sollte. Fahrend trafen Beamte den

Beschriebenen zwar nicht mehr an, suchten ihn jedoch an seiner

Wohnanschrift auf. Hier räumte der sichtlich Alkoholisierte ein, mit

seinem Wagen unter Alkoholeinfluss eine kurze Tour unternommen zu

haben. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert

von 2,32 Promille, worauf ein Richter die Entnahme einer Blutprobe

und die Beschlagnahme des Führerscheins anordnete. Bis auf Weiteres

darf der 64Jährige zunächst keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge

mehr im öffentlichen Verkehrsraum führen, zudem wird er sich wegen

der Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten müssen.



Merle Neufeld









Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

