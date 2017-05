Kreis Segeberg / mehrere Verkehrsunfälle am Wochenende

Bad Segeberg (ots) - Am vergangenen, verlängerten Wochenende ist

es im gesamten Kreisgebiet zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen. In

zwei Fällen bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.



Einen Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und insgesamt

acht leicht verletzten Personen verursachte eine 35-jährige

Norderstedterin, die gestern gegen 17:15 Uhr auf der Sievershüttener

Straße in Kisdorf im Kreuzungsbereich Segeberger Straße das

Stopp-Schild und die Vorfahrt von rechts missachtete. Ihr Pkw Nissan

Qashqai stieß mit einem von rechts kommenden Pkw VW T5 eines

56-jährigen Ostholsteiners zusammen. Dieser kippte dadurch auf die

Beifahrerseite und wurde im weiteren Verlauf auf zwei in der

Wakendorfer Straße verkehrsbedingt wartende Motorradfahrer geschoben,

die beide zu Fall kamen. In den Pkw befanden sich insgesamt sechs

Personen, die mit den beiden Motorradfahrern, zur weiteren

medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht

wurden. Der Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.



Bei Rickling überschlug sich gestern gegen 11:30 Uhr ein

49-jähriger Motorradfahrer mehrfach und zog sich dabei leichte

Verletzungen zu, nachdem dieser die K114 aus Kleinkummerfeld kommend

befuhr und in der Kurve aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts

von der Fahrbahn abkam. Der Neumünsteraner wurde anschließend in

einem naheliegenden Krankenhaus behandelt. Der Schaden am Motorrad

liegt laut Schätzung bei 500 Euro.



Ebenfalls gestern verunfallten gegen 11 Uhr in der Henstedter

Straße in Wakendorf II ein Pkw und ein Motorrad. Der bisher

unbekannte Fahrer eines schwarzen Mercedes ML mit Segeberger

Kennzeichen stieß beim Einbiegen auf ein links gelegenes Grundstück

in Richtung Ortskern mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer

zusammen. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Der

als ca. 60 Jahre alter Mann mit weißen Haaren und grauem Dreitagebart

beschriebene Fahrer wendete daraufhin sein Fahrzeug und fuhr in

Richtung Henstedt-Ulzburg davon, ohne dem verletzten Motorradfahrer

Hilfe zu leisten, die Unfallstelle abzusichern und die

Schadensregulierung einzuleiten. Der Schaden am Motorrad wird auf

etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizeistation Henstedt-Ulzburg hat

die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise

unter 04193-99130.



In der Nacht von Sonntag auf Montag ist gegen 02 Uhr in

Struvenhütten in der Straße Deich ein Fußgänger angefahren worden,

der mit zwei weiteren Personen auf der Fahrbahn stand. Eine

31-jährige Barkerin eines Pkw VW, die in Richtung Struvenhütten fuhr,

übersah die drei Personen und erfasste den 57-jährigen

Struvenhüttener am rechten Fuß. Zuvor war dieser von einer weiteren

Person auf der Fahrbahn nach einer Wegbeschreibung gefragt worden.

Der Fußgänger wurde durch Rettungskräfte mit Verdacht auf eine

Fraktur am Fuß in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht.



Bereits am Sonntagabend stürzte ein Motorradfahrer in Geschendorf,

nachdem der 33-Jährige die Lindenstraße in Richtung Dorfstraße befuhr

und die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Geschendorfer fuhr

anschließend erst über den rechten Bürgersteig, stieß gegen eine

Grundstücksmauer und fiel anschließend durch den Aufprall zurück auf

die Fahrbahn. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen am

ungeschützten Kopf zu. Nach eigenen Angaben hatte der Fahrer vor

Fahrtantritt Alkohol konsumiert, weshalb die Polizeibeamten in dem

behandelnden Krankenhaus eine Blutprobenentnahme veranlassten. Im

weiteren Verlauf stellten sie fest, dass für das Motorrad keine

Zulassung bestand. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen

des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und Verstosses gegen das

Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.



Zeugenhinweise benötigt die Polizei Kaltenkirchen nach einem

Verkehrsunfall in Kaltenkirchen, der sich schon Freitag gegen 22:10

Uhr ereignete. In der Straße Krauser Baum überquerte in Höhe der

Einmündung Wagnerstraße ein 21-jähriger Fußgänger die Fahrbahn.

Hierbei wurde der Kaltenkirchener von der Beifahrerseite eines

dunklen Pkw älteren Baujahres am linken Arm gestreift und gegen einen

Stromkasten gestoßen. Der Fußgänger erlitt dadurch leichte

Verletzungen und musste durch Rettungskräfte in einem umliegenden

Krankenhaus behandelt werden. Wer kann Angaben zum Unfallhergang, zum

Fahrzeug oder zum Fahrer machen? Hinweise bitte an das Polizeirevier

Kaltenkirchen unter 04191-30880.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Seyma Stephan

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: seyma.stephan@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

