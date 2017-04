Kreis Pinneberg: Ehrenamtliche Feuerwehrleute mehr als 19 Mal am Osterwochenende im Einsatz

Pinneberg (ots) - Datum: Donnerstag, 13. April 2017, 18:00 Uhr bis

Kreis Pinneberg - Insgesamt arbeitsreich verlief das lange

Osterwochenende für die Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Pinneberg.

Hauptsächlich waren vermeintliche Feuer der Alarmierungsgrund.

Einsätze im Zusammenhang mit Osterfeuern waren im erhöhten

Einsatzaufkommen nur sehr vereinzelt vorgekommen.



Die Feuerwehr in Klein-Nordende hat am Donnerstagabend ein außer

Kontrolle geratenes Osterfeuer ablöschen müssen. Insgesamt elf

Einsatzkräfte brachten das Feuer im Hellweg dann schnell unter

Kontrolle, bevor es sich letztlich weiter ausbreiten konnte.



Ein größeres Feuer hatte die Feuerwehr Rellingen am Samstagabend

gelöscht. Der ursprünglich als Kleinfeuer gemeldete Heckenbrand

entpuppte sich vor Ort als brennende Baumgruppe. Das Feuer hatte

bereits auf eine Nadelbaumfläche übergriffen und drohte sich auf die

gesamte Fläche mit einem Ausmaß von circa 150 Quadratmeter

auszuweiten. Daher wurde das Stichwort auf "Feuer, größerer Standard"

ausgeweitet und Unterstützung von der Feuerwehr Halstenbek

angefordert. So waren insgesamt rund 40 Einsatzkräfte mit fünf

handgeführten Strahlrohren mehr als zwei Stunden im Einsatz.



Auch eine Alarmstufenerhöhung gab es am Montag in Wedel. Die

Einsatzkräfte waren am Mittag zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage

zum Hans-Böckler-Platz ausgerückt. Bereits vor dem Eintreffen der

Feuerwehr wurde das Stichwort aufgrund einer Rauchentwicklung in

einem Zimmer auf "Feuer, Standard" erhöht. Letztlich gab angebranntes

Essen Anlass zur Alarmierung.



Angebranntes Essen war für die Wedeler Feuerwehr bereits am

Freitagmittag Grund der Alarmierung, bei einem gemeldeten Feuer in

der Feldstraße und auch Grund der Auslösung einer Brandmeldeanlage in

der Barmstedter Marktstraße am Montagvormittag.



Ebenso sind zwei der vier Einsätze der Feuerwehr Pinneberg am

Osterwochenende auf angebranntes Essen zurückzuführen. Während am

Sonntagvormittag eine Rauchentwicklung gemeldet war, war es am

Freitagmittag eine Tür, die durch die Feuerwehr geöffnet werden

musste, da diese zufiel, während das Essen auf dem Herd unbeobachtet

köchelte und bereits zu einer Verrauchung führte. Am Samstagabend

unterstützte die Feuerwehr der Kreisstadt außerdem den Rettungsdienst

bei einer Patientenrettung aus einem Reihenhaus und ebenfalls am

Sonntag kontrollierten sie eine Rauchentwicklung, die letztlich auf

kontrolliert abgebrannte Gartenabfälle zurückzuführen war.



Ähnlichen Grund hatte auch ein gemeldeter Schuppenbrand an der

Hauptstraße in Bullenkuhlen. Die angerückten Feuerwehren aus

Bullenkuhlen, Bevern und Barmstedt konnten ihren Einsatz am

Samstagmittag daher schnell beenden.



Eine gemeldete Rauchentwicklung aus dem Dachbereich eines

Einfamilienhauses hatte am Montagmittag in Bönningstedt hingegen eine

andere Ursache. Dort kam es vermutlich in Folge eines Defektes an der

Solaranlage zu einer leichten Rauchentwicklung.



Zu diesen Einsätzen kommen noch etliche Brandsicherheitswachen die

die Feuerwehren bei Osterfeuern stellten. Einige Osterfeuer waren

durch die Feuerwehren organisiert und riefen damit die Feuerwehrleute

zum Dienst auf.



Die Feuerwehr Hasloh kontrollierte nach dem Beenden ihrer

Sicherheitswache eine ausgelöste Brandmeldeanlage in einer

Gaststätte, konnte aber kein Schadensfeuer feststellen.



Weitere Einsätze hatten die Feuerwehren Heidgraben, die am

Freitagabend eine brennende Gasflasche löschte und die Feuerwehren

Elmshorn und Wedel, welche jeweils einen gemeldeten Brandgeruch am

Samstag kontrollierten.



Zudem kommen noch einige Kleineinsätze, wie zum Beispiel ebenfalls

in Wedel ein Wasserrohrbruch am Freitagabend in einem

Mehrfamilienhaus, ausgelaufene Betriebsstoffe die die Feuerwehr

Hemdingen am Samstag abstreute und ein Verkehrsunfall auf der A23,

bei der die Feuerwehr Tornesch zur Absicherung des Rettungsdienstes

alarmiert wurde. Die Feuerwehr Tornesch führte am Montagmorgen zudem

in der Klaus-Groth-Straße Nachlöscharbeiten durch, dort brannten

Müllcontainer und etwas Gehölz.



So waren im Zeitraum von Donnerstagabend bis Montagabend insgesamt

mehr als 14 Feuerwehren mit unzähligen Einsatzkräfte bei mehr als 19

Einsätzen tätig und dies jederzeit ehrenamtlich und unentgeltlich.



Eine ergänzende Berichtserstattung bei weiteren Einsätzen am

folgenden Montagabend ist nicht vorgesehen. Über größere Einsatzlagen

wird wie gewohnt berichtet.



Zeitliche Auflistung der genannten Einsätze



Donnerstag 20:41 Uhr: Klein-Nordende; FEU K; Osterfeuer außer

Kontrolle



Freitag 11:40 Uhr: Wedel; FEU; Rauchentwicklung im Treppenhaus

11:58 Uhr: Pinneberg; TH TV; Tür verschlossen/Essen auf Herd 17:40

Uhr: Heidgraben; FEU; Brennende Gasflasche 21:28 Uhr: Wedel; TH K;

Wasserrohrbruch



Samstag 10:38 Uhr: Hemdingen; THAUST K; Betriebsstoffe aufnehmen

10:59 Uhr: Wedel; FEU; Brandgeruch im Keller 13:30 Uhr: Bullenkuhlen;

FEU; Schuppenbrand 17:51 Uhr: Elmshorn; FEU; Brandgeruch aus Wohnung

18:13 Uhr: Tornesch; NOTF BAB; Verkehrsunfall 19:58 Uhr: Rellingen;

FEU K; Heckenbrand (erhöht auf FEU G; Brennt Nadelbaumfläche) 20:38

Uhr: Hasloh; FEU BMA; Auslösung Brandmeldeanlage 23:09 Uhr:

Pinneberg; NOTF NA DLK; Patientenrettung



Sonntag 10:31 Uhr: Pinneberg; FEU; Rauchentwicklung in Wohnung

15:05 Uhr: Pinneberg; FEU K; Rauchentwicklung



Montag 08:41 Uhr: Tornesch; FEU AUS; Kontrolle gelöschtes

Feuer/Brannten Müllcontainer und Gehölz 10:58 Uhr: Barmstedt; FEU

BMA; Auslösung Brandmeldeanlage 12:44 Uhr: Bönningstedt; FEU;

Rauchentwicklung aus Dach 13:04 Uhr: Wedel; FEU BMA: Auslösung

Brandmeldeanlage (erhöht auf FEU; Rauchentwicklung)









