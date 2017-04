Kollmar: Tödlicher Verkehrsunfall in Kollmar

Kollmar (ots) - Freitagabend ist ein 49-jähriger Autofahrer bei

einem Verkehrsunfall in Kollmar ums Leben gekommen. Sein jüngerer

Beifahrer erlitt schwere Verletzungen, an dem Wagen entstand

Totalschaden.



Gegen 22.40 Uhr war der aus dem Kreis Steinburg stammende Fahrer

eines Seats in Begleitung eines 29-Jährigen auf der Landesstraße 288

unterwegs. An der Kreuzung An der Chaussee / Langenbrook konnte der

Fahrzeugführer dem Verlauf einer leichten S-Kurve aufgrund überhöhter

Geschwindigkeit nicht folgen, kam von der Straße ab und geriet auf

die Bankette. Dort kollidierte der Wagen mit einem Baum und

überschlug sich anschließend. Der Unglücksfahrer erlitt dabei

tödliche Verletzungen, sein Begleiter schwere. Er konnte sich aus

eigener Kraft aus dem Fahrzeugwrack befreien. Nach einer ersten

notärztlichen Versorgung vor Ort kam er in ein Krankenhaus.



An dem Seat entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

