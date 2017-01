Kinder im Eis eingebrochen.

Kiel (ots) - Am Sonntagmittag gegen 12:30 Uhr wurde die Feuerwehr

Kiel mit dem Stichwort "Personen im Eis eingebrochen" nach

Kiel-Dietrichsdorf alarmiert. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte an

einer Biotopfläche ein bereits von Passanten gerettetes Kind vor. 2

weitere Kinder befanden sich noch eingebrochen in der Mitte der

Wasserfläche. Sie wurden von den mit Überlebensanzügen ausgerüsteten

Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr an den Rettungsdienst und den

Notarzt übergeben. Alle 3 Kinder wurden mit starken Unterkühlungen in

die Uniklinik Kiel transportiert. Im Einsatz waren neben dem

Direktionsdienst der Feuerwehr Kiel, der Löschzug der Ostwache, die

FF Dietrichsdorf, 2 Notärzte und 3 Rettungswagen.









Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Kiel

Lagedienstführer

Telefon: 0431 / 5905 - 0

Fax: 0431 / 5905 - 147



Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell

