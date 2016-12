Kiel: Zwei Straftaten auf einen Streich geklärt

Kiel (ots) - Die Kieler Polizei hat in der Nacht von Dienstag auf

Mittwoch zwei Straftaten auf einen Streich geklärt. Nach zwei

Festnahmen wegen einer gefährlichen Körperverletzung konnte im Rahmen

der Ermittlungen ein durch die gleiche Personengruppe begangener

versuchter Raub aufgeklärt werden.



Gegen 01:20 Uhr ist ein 21-Jähriger an einer Bushaltestelle am

Hauptbahnhof von drei Personen angegangen und leicht verletzt worden,

als die Täter sein Handy rauben wollten. Ihm gelang jedoch die

Flucht.



Kurz darauf, gegen 01:30 Uhr, verschafften sich drei Personen

Zugang zu einer Wohnung in der Kirchhofallee und schlugen auf den 39

Jahre alten Bewohner ein. Zugrunde lag hier offenbar ein

vorangegangener Streit zwischen den Parteien.



Im Rahmen der Fahndung konnten Beamte des 2. Reviers und des

Bezirksreviers kurz darauf in Tatortnähe zwei 26 und 38 Jahre alte

Tatverdächtige vorläufig festnehmen. Es erhärtete sich der Verdacht,

dass die beiden vorläufig festgenommenen Männer deutscher Herkunft

auch für den versuchten Raub am Bahnhof verantwortlich sind.



Der 38 Jahre alte Tatverdächtige kam zur Verhinderung weiterer

Straftaten für den Rest der Nacht ins Polizeigewahrsam. Der

26-jährige Tatverdächtige kam in eine Justizvollzugsanstalt - gegen

ihn lag ein offener Haftbefehl vor. Nach dem noch flüchtigen Mittäter

wird gefahndet.



Matthias Arends









