Kiel: Vorläufige Einsatzbilanz der Kieler Polizei zum Risikospiel Holstein Kiel gegen Hansa Rostock

Kiel (ots) - Das Risikospiel zwischen Holstein Kiel und Hansa

Rostock verlief aus polizeilicher Sicht erwartungsgemäß. Die

überwiegende Mehrheit der insgesamt etwa 9500 Zuschauer verhielt sich

vor, während und nach dem Spiel ruhig und unauffällig. Es kam dennoch

zu Zwischenfällen. Ein Kassendurchbruch der Rostocker Fans konnte

unterbunden werden.



Etwa 2200 Rostocker Anhänger waren Samstag nach Kiel gekommen, um

ihr Team zu unterstützen. Der größte Teil reiste mit PKW

beziehungsweise Kleinbussen an. Nahezu alle Gastfans nutzten die

kostenlosen Shuttle-Busse vom Hauptbahnhof und den Großparkplätzen an

der Olshausenstraße. In den Bussen war die Polizei mit starken

Kräften präsent. Unmittelbar nach Abpfiff verließen die Gästefans das

Stadion, um sich auf die Heimreise zu begeben. Auch hier musste eine

enge Begleitung durch die Polizei erfolgen.



Im Vorfeld der Begegnung kam es am Schwentinentaler Bahnhof nach

jetzigem Ermittlungsstand zu einem Raub von Fanutensilien und einer

Körperverletzung durch Rostocker Fans. Ein Tatverdächtiger konnte

aufgrund der guten Personenbeschreibung (auffälliger Nasenring) im

Nachgang beim Betreten des Holsteinstadions vorläufig festgenommen

werden. Die Ermittlungen bezüglich der weiteren Täter dauern an.



Während des Bus-Transports zum Stadion beschädigten Rostocker

Anhänger mehrere Scheiben eines Shuttle-Busses. Weitere

Sachbeschädigungen konnten durch die eingesetzten Kräfte verhindert

werden.



Kurz vor Spielbeginn versuchte ein Teil der Rostocker Fanszene den

Eingangsbereich des Gästeblocks zu stürmen und sich so Zutritt zum

Stadion zu verschaffen. Ein größerer Kassensturm konnte durch den

schnellen Einsatz eines Wasserwerfers und das sofortige

Zusammenziehen von Polizeikräften unterbunden werden. Die Polizei

setzte bei diesem Vorfall auch Pfefferspray ein, wodurch sich 14

Personen anschließend medizinisch versorgen ließen.



Im Verlauf der zweiten Halbzeit geriet der Toilettencontainer im

Gästebereich in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter

Kontrolle bringen. Eine Gartenlaube eines angrenzenden

Kleingartengeländes ging während des Spiels in Flammen auf. Ob

zwischen diesem Brand und dem Fußballspiel ein Zusammenhang besteht,

wird derzeit geprüft.



Nach Spielende konnten die eingesetzten Raumschutzkräfte vier

Tatverdächtige festnehmen, die zuvor einem Holstein-Fan den Fanschal

gestohlen hatten.



"Der Einsatzverlauf hat leider erneut bewiesen, dass die Polizei

bei Risikospielen mit erheblichem Kräfteansatz vor Ort sein muss, um

Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Fangruppierungen zu

verhindern und um allen Besuchern einen möglichst friedlichen

Stadionbesuch zu ermöglichen", sagte Einsatzleiter Frank Matthiesen

nach Spielende.



Holstein Kiel verteidigte mit dem 2:1-Sieg den 2. Tabellenplatz

und nimmt weiter direkten Kurs in Richtung 2. Bundesliga.



Matthias Arends









