Kiel: Vermisstenfahndung nach Katharina Eva Beier

Kiel (ots) -



Seit Ende August wird die 44 Jahre alte Katharina Eva Beier aus

Kiel vermisst. Frau Beier ist erkrankt und dringend auf ärztliche

Hilfe angewiesen. Bisherige Suchmaßnahmen der Polizei führten zu

keinem Erfolg, so dass Medien und Bevölkerung um Mithilfe bei der

Suche gebeten werden.



Frau Beier ist etwa 175 cm groß und hat dunkelblonde, kurze Haare.

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie mit einem schwarzen Top,

einer dunklen Hose, einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Mütze

bekleidet.



Wer die Frau gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort

machen kann, wird gebeten, sich unter 0431 / 160 3333 mit der

Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen oder die 110 zu wählen.



Matthias Arends









