Kiel: Vermisstenfahndung nach Jennifer Aydaluz Singh

Kiel (ots) - Seit Dienstagnachmittag wird die 25 Jahre alte

Jennifer Aydaluz Singh aus Kiel vermisst. Die Frau ist dringend auf

ärztliche Hilfe angewiesen, so dass die Polizei Bevölkerung und

Medien um Mithilfe bittet.



Frau Singh hat sich zum Zeitpunkt ihres Verschwindens in einer

Klinik in Düsternbrook aufgehalten und dürfte sich am Nachmittag noch

in Ellerbek aufgehalten haben. Erste polizeiliche Ermittlungen haben

nicht zum Auffinden der Frau geführt.



Die 25-Jährige ist etwa 175 cm groß und schlank. Sie hat dunkle

Haare und hat einen indischen/pakistanischen Hauttyp. Sie war zuletzt

mit einer Wollstrumpfhose mit Rautenmuster, einer dunklen Strickjacke

und einem karierten Halstuch bekleidet. Auffällig ist eine Narbe am

Hals, die von einem Ohr zum anderen reicht. Ein Bild der Frau liegt

zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.



Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort der Frau machen können,

werden gebeten, sich unter 0431 / 160 3333 mit der Kriminalpolizei in

Verbindung zu setzen oder den Polizeiruf 110 zu wählen.



Matthias Arends









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

