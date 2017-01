Kiel: Verkehrsbehinderungen wegen Demonstration in Kieler Innenstadt erwartet

1 von 1 1 von 1

Samstag findet im Zeitraum zwischen 13 Uhr und 15 Uhr eine

Demonstration in der Kieler Innenstadt statt. Die Polizei rechnet mit

kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.



Die genehmigte Demonstration eines Einzelanmelders startet um 13

Uhr am Kieler Hauptbahnhof und führt anschließend über das

Sophienblatt, die Andreas-Gayck-Straße, die Holstenbrücke, die

Rathausstraße, den Exerzierplatz, den Ziegelteich und über das

Sophienblatt und die Raiffeisenstraße zurück zum Platz der Matrosen

am Hauptbahnhof. Geplant ist, dass die Demonstration gegen 15 Uhr

beendet sein wird.



Der Aufzug mit mehreren hundert erwarteten Teilnehmern dürfte zu

kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen auf der Strecke führen. Die

Polizei ist vor Ort, auch um verkehrsregelnde Maßnahmen

durchzuführen.



Matthias Arends









