Kiel: Unfall auf der A 215 - Pkw überschlug sich

Kiel (ots) - Am Sonntagnachmittag, gegen 15:05 Uhr, war es auf dem

Olof-Palme-Damm (Fahrtrichtung Süd) im Bereich der Auffahrt zur A 215

zu einem Verkehrsunfall gekommen.



Aus noch ungeklärter Ursache hatte ein 54-jähriger Mann auf dem

Beschleunigungsstreifen die Kontrolle über seinen Pkw verloren. Das

Fahrzeug hatte sich im weiteren Verlauf überschlagen und war auf der

Bankette auf dem Dach liegend zum Stillstand gekommen.



Der Fahrer wurde bei dem Alleinunfall leicht verletzt und zur

weiteren Beobachtung in ein Kieler Krankenhaus verbracht.



Der verunfallte Pkw musste durch einen Abschleppdienst geborgen

werden. Für den Zeitraum des Einsatzes war die Unfallstelle für eine

Stunde voll gesperrt gewesen.



