Kiel: Raub in Supermarkt - Polizei sucht Zeugen

Kiel (ots) - Am Mittwoch, den 11. Januar kam es um 18.53 Uhr in

einem Supermarkt in der Hamburger Chaussee zu einer Raubtat.



Ein männlicher Einzeltäter begab sich zügig über den

Eingangsbereich direkt zu einem Kassierer. Diesem hielt er eine

Schusswaffe vor und forderte die Herausgabe von Bargeld und ließ es

in eine grün-weiße Plastiktüte stecken. Dann verließ er den Markt

durch die Ein- und Ausgangstür.



Ein im Markt anwesender Zeuge lief noch hinter dem Täter her. Der

Räuber soll in Richtung Helgolandstraße gelaufen und dann rechts in

die Schleswiger Straße eingebogen sein.



Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: Zirka 180 cm groß,

teilmaskiert, durchgehend dunkel gekleidet, möglicherweise trug er

eine schwarze Jogginghose. Sein Alter wird auf etwa 25 Jahre

geschätzt. Er trug eine Kapuze oder Mütze und einen Schal. Seine

Statur wird als normal beschrieben. Außerdem trug er schwarze

Turnschuhe mit weißer Sohle und weißen Symbolen.



Das Kommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen. Die

Ermittler nehmen Hinweise auf den Täter unter 0431-160 3333 jederzeit

entgegen.



Oliver Pohl









Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

