Kiel: Fördefähre "Laboe" rammt Dalbenreihe mit Steg

Kiel (ots) - Am Mittwochmorgen fuhr die Fördefähre "Laboe" vom

Bahnhofsanleger in Richtung Schilksee. Die Fähre war mit drei

Besatzungsmitgliedern und neun Fahrgästen besetzt. Unmittelbar

nördlich des Ostseekais verlor der Bootsführer gegen 08:30 Uhr aus

gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über die Fähre und rammte eine

Dalbenreihe mit Steg des Ostseekais. Ein Besatzungsmitglied erlitt

bei dem Unfall leichte Verletzungen. Den Bootsführer und das

Besatzungsmitglied verbrachten zwei Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Unter den Fahrgästen befanden sich zum Unfallzeitpunkt zwei

Krankenschwestern, die sich sofort um die Verletzten kümmerten. An

der Fähre und an dem Steg entstand leichter Sachschaden. Die Fähre

kann für den Fährverkehr weiter genutzt werden. Den nicht für die

Öffentlickkeit zugänglichen Steg überprüft zunächst einen Gutachter.



