Kiel: 22-Jähriger nach zwei Raubüberfällen in U-Haft (Folgemeldung zu 170110.2 & 161230.3)

Kiel (ots) - Der 22-Jährige, der Montagabend gemeinsam mit einem

Komplizen einen Kiosk in der Hofholzallee überfallen hatte, sitzt

mittlerweile in Untersuchungshaft. Ein Haftrichter entsprach dem

Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft. Aufgrund vorausgegangener

Ermittlungen der Kriminalpolizei konnte er mit einem weiteren

bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle in Mettenhof, den er am

1. Weihnachtsfeiertag begangen hatte, in Verbindung gebracht werden.

Die Beweislage war erdrückend, so dass er beide Taten zugab. Ob er

für weitere Taten in Frage kommt, müssen die weiteren Ermittlungen

der Kriminalpolizei zeigen.



