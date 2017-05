Kaltenkirchen, Kisdorfer Weg / Polizei erbittet Zeugenhinweise nach Sexualdelikt

Bad Segeberg (ots) - Am Samstag, den 06.05.17, kam es in

Kaltenkirchen zu einem Sexualdelikt. Gegen 03.10 Uhr hatte eine

Gruppe von etwa fünf bis sechs Personen eine 17-Jährige auf einem

Parkplatz vor einer Partyhalle im Kisdorfer Weg festgehalten, sie

versucht zu entkleiden und sie angefasst. Durch Gegenwehr und

zufällig hinzukommende Gäste konnte noch Schlimmeres verhindert

werden. In der Partyhalle hatte eine private Feier mit rund 100

Gästen stattgefunden. Die Jugendliche war ebenfalls auf dieser Party

und hatte diese zusammen mit einem der späteren Täter, der ihr

flüchtig bekannt war, kurz verlassen, um frische Luft zu schnappen.

Zu Ihnen gesellten sich dann die weiteren Tatverdächtigen. Es soll

sich um eine Gruppe von vermutlich fünf Personen mit südländischem

Erscheinungsbild gehandelt haben. Diese hielten die junge Frau dann

gemeinsam fest, versuchten sie zu entkleiden und fassten sie an. Die

Jugendliche wehrte sich und schrie um Hilfe. Hierauf wurden Zeugen

aufmerksam, die der Jugendlichen zur Hilfe kamen und die Polizei

verständigten. Die Täter flüchteten. Eine Fahndung nach ihnen

verblieb erfolglos. Der Haupttäter, der auch Gast auf der Party war,

wird wie folgt beschrieben: etwa 190 cm groß, schlank, kurze, dunkle

Haare, bekleidet mit einem weißen Hemd, hellblauer Hose und weißen

Schuhen. Er sprach Deutsch mit leichtem Akzent und hatte ein

südländisches Erscheinungsbild. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat

die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04551-8840 um Hinweise.

Wer kann Hinweise zu den Tatverdächtigen machen? Wer hat die Tat

beobachtet?









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 0

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

