Kaltenkirchen, Feldstraße / Zwei Leichtverletzte und 23.000 Euro Sachschaden durch Verkehrsunfall

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstagnachmittag, den 20.04.17, kam es

an einer Kreuzung in Kaltenkirchen zu einem Verkehrsunfall bei dem

zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 47-Jährige aus

Henstedt-Ulzburg befuhr gegen 14.00 Uhr die Werner-von-Siemens-Straße

in Richtung Feldstraße mit einem Renault Modus. An der Kreuzung

übersah sie eine 55-jährige Fahrerin eines Mazda 6 aus Quickborn, die

die Feldstraße in Richtung Hamburger Straße befuhr. Die 47-Jährige

fuhr ihr in die rechte Fahrzeugseite, wodurch diese herumgeschleudert

wurde und mit dem Heck gegen die Front einer Sattelzugmaschine

prallte, die die Feldstraße in Richtung Kisdorfer Weg befuhr. Die

Mazda-Fahrerin und die Renault-Fahrerin wurden dabei leicht verletzt

und mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht

werden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 23.000

Euro. Ein zunächst angeforderter Hubschrauber konnte beidrehen. Für

die Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich etwa eine halbe Stunde

komplett gesperrt.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 0

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

