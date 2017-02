Jevenstedt - Vermeintlicher Einbrecher in Amtsverwaltung festgenommen

Jevenstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) (ots) - 170205-1- pdnms



Am 05.02.2017, gegen 05.30 Uhr kam es in der Amtsverwaltung

Jevenstedt zu einer vorläufigen Festnahme eines vermeintlichen

Einbrechers. Doch dieser Polizeieinsatz gestaltete sich ungewöhnlich.



Nachdem die Einbruchsmeldeanlage des Verwaltungsgebäudes ausgelöst

hatte, umstellte die Polizei den Tatort, an dem zunächst eine

eingeschlagene Fensterscheibe festgestellt wurde. Plötzlich flogen

Aktenordner im hohen Bogen durch ein geöffnetes Fenster im

Dachgeschoss des Amtsgebäudes nach draußen.



Die Beamten griffen zu und nahmen einen 28-jährigen Mann fest.



Nach ersten Ermittlungen handelte es sich um einen Montagearbeiter

aus Mecklenburg-Vorpommern, der nach einer Feier völlig betrunken in

das Verwaltungsgebäude eingedrungen war.



Erinnern konnte sich der Mann allerdings nicht mehr an den

Vorfall.



Er verbrachte den Rest der Nacht sicher im Polizeigewahrsam und

wird sich nach seiner Ausnüchterung verantworten müssen.



